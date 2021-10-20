Жители Мордовии могут попасть за решетку за ловлю стерляди

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

По версии следствия, мужчины вылавливали стерлядь в реке Сура в Большеберезниковском районе республики, используя при этом запрещенные орудия лова. Избегать ответственности им помогал пятый соучастник – сотрудник полиции, предупреждавший заранее о проверках и рейдах на водоемах.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК и ОРЧ СБ МВД по Республике Мордовия.

Сейчас следователи допрашивают фигурантов. Размер ущерба устанавливается.