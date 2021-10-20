В Пензе лучше сделать прививку во дворе, чем дожидаться места в реанимации

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, сегодня, 20 октября 2021 года, сделать прививку можно с 10.00 до 15.00 на внутридворовой территории улицы 8 Марта, 21.

В четверг, 21 октября 2021 года, автобус приедет на улицу Аустрина,150 а. График работы - с 10.00 до 15.00. Также в этот день мобильный пункт вакцинации будет работать в Железнодорожном районе на улице Кошевого, 92 - с 10.00 до 12.00 и улице Хользунова, 27 - с 12.00 до 14.00.

В пятницу, 22 октября 2021 года, сделать прививку можно будет на улице Ульяновской, 18 - с 10.00 до 12.00 и улице Терновского, 158 - с 10.00 до 15.00.

В субботу, 23 октября 2021 года – на пр. Победы, 88, с 10.00 до 14.00.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится препаратами «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт», против гриппа – «Совигрипп». Перед прививкой проводятся осмотр и консультация врача ГБУЗ «Городская поликлиника».

Напомним, чтобы пройти вакцинацию в условиях передвижного медицинского комплекса, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Обращаем внимание жителей города! Чтобы пункт вакцинации приехал на вашу улицу, необходимо обратиться в администрацию своего района и подать заявку на включение в график.