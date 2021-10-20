Олег Мельниченко встретился Айнурой Кыпчакбаевой

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обсуждались вопросы развития данного промышленного производства на территории Пензенской области

Напомним, предприятие в Никольском районе, производящее несколько видов цемента, в том числе, для дорожного строительства, распоряжением правительства Пензенской области включено в число системообразующих организаций региона.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, открывая деловое общение, глава исполнительной власти субъекта РФ отметил активную работу компании в регионе, высокую эффективность производственной деятельности. При этом он уточнил, что соблюдение норм экологической безопасности на подобных производствах – один из важнейших моментов.

По словам Айнуры Кыпчакбаевой, за 9 месяцев текущего года общий объём производства предприятия составил 114 % к аналогичному периоду 2020 года. В компании трудится около 550 человек, 99,5 процентов из них – пензенцы. В основном, это жители Никольского района.

Стороны также обсудили тему подготовки кадров для компании «Азия Цемент». Учебное заведение в Никольске и Пензенский государственный университет работают в этом направлении.

Рынками сбыта продукции компании «Азия Цемент» является не только Пензенская область, но и республика Татарстан, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области, Чувашия, Московская область и другие российские регионы.