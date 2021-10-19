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Происшествия19 октября 2021 15:12

В Пензенской области выявленных коррупционеров становится больше

Об этом свидетельствует характеристика коррупционной преступности на территории региона за 9 месяцев 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

По информации пресс- службы Прокуратуры Пензенской области, число выявленных за 9 месяцев преступлений этой направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 38,1 % - со 105 до 145.

Большинство выявленных преступлений в указанной сфере составляют факты мошенничества, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток.

Лидируют в этой компании мошенники – 38 (ст. 159 УК РФ). Немного им уступили взяткодатели - 30 - (ст. 291 УК РФ) и получатели взяток – 24 (ст. 290 УК РФ).

Максимальная сумма взятки за истекший период составила 1,6 млн рублей, минимальная – 11 тыс. рублей.

Прокуратура области на постоянной основе принимает весь комплекс как координационного, так и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению коррупционных преступлений.

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