На улице Терновского в Пензе опрокинулась машина «скорой помощи»

Фото: сообщество «Сова Пенза Авто» в социальной сети «Вконтакте»

Вчера в девять вечера на перекрестке улиц Терновского и Ростовской столкнулись машина «скорой помощи» и автомобиль «Лада Гранта». По данным пресс-службы УМВД по Пензенской области, спецтранспорт проезжал с включенными звуковой и световой сигнализациями на красный свет. Водитель легковушки, 1982 года рождения, ехал на «зеленый».

В результате столкновения машина «скорой» опрокинулась на бок. Находившаяся внутри пациентка 1954 года рождения, скончалась на месте ДТП. Причина ее смерти устанавливается.

По информации пресс-службы регионального СУ СК, по факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.