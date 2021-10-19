Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 10:26

В Пензенской области поддержка предпринимательства, подсобных хозяйств будет продолжена

В рамках соцконтракта в 2022 году на оказание государственной соцпомощи в регионе планируется израсходовать 365,8 млн рублей. Это на 32 % больше, чем в текущем году
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Выплаты, направленные на поддержку пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году составили свыше 276 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального и регионального бюджетов. На территории региона было заключено 2 886 соцконтрактов.

По мнению губернатора Пензенской области, жители региона положительно оценили новый механизм оказания государственной помощи на основании соцконтракта. В следующем году реализация программы продолжится.

«Особое внимание будет уделяться наиболее востребованным у граждан направлениям – поддержке индивидуального предпринимательства и развитию личного подсобного хозяйства», - подчеркнул Олег Мельниченко. - Наша задача состоит в том, чтобы не только помочь малообеспеченным пензенцам обрести стабильный источник дохода, но и дать старт будущим предпринимателям, которые впоследствии смогут перейти из категории самозанятых в малый бизнес".

Интересное