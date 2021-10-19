В Пензенской области поддержка предпринимательства, подсобных хозяйств будет продолжена

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Выплаты, направленные на поддержку пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году составили свыше 276 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального и регионального бюджетов. На территории региона было заключено 2 886 соцконтрактов.

По мнению губернатора Пензенской области, жители региона положительно оценили новый механизм оказания государственной помощи на основании соцконтракта. В следующем году реализация программы продолжится.

«Особое внимание будет уделяться наиболее востребованным у граждан направлениям – поддержке индивидуального предпринимательства и развитию личного подсобного хозяйства», - подчеркнул Олег Мельниченко. - Наша задача состоит в том, чтобы не только помочь малообеспеченным пензенцам обрести стабильный источник дохода, но и дать старт будущим предпринимателям, которые впоследствии смогут перейти из категории самозанятых в малый бизнес".