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Недвижимость19 октября 2021 8:50

В Пензе в дома частного сектора в Ахунах вода придет на этой неделе

Об этом информирует пресс-служба администрации Пензы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Дмитрий Смирнов

Фото: Дмитрий Смирнов

Для оперативного восстановления водоснабжения жителей домов частного сектора в микрорайоне Ахуны будет заменен участок коммуникаций протяженностью 300 метров и произведено переподключение потребителей к сетям ООО «Горводоканал».

В настоящее время идет согласование расположения участка трубопровода с ресурсоснабжающими организациями, заказаны необходимые материалы. Работы будут выполнены методом горизонтально направленного бурения для сохранения асфальтового покрытия дороги. Заключить контракт с подрядной организацией намечено во вторник, 19 октября 2021 года. Завершить обустройство сетей и пуско-наладочные работы планируется до конца текущей недели.

На период проведения мероприятий по заявкам жителей организован подвоз воды.

Контроль за ситуацией осуществляет замглавы администрации Пензы Павел Якунин совместно с руководством ООО «Горводоканал».

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