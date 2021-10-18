Жителям Пензенской области чаще стали звонить «дети», попавшие в ДТП

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Схема проста: злоумышленник, дозваниваясь до своей жертвы, прикидывается ее ребенком или внуком, попавшим в серьезное ДТП, или следователем, работающим на месте аварии. Собеседник или собеседница умело выводится из равновесия запугиваниями, что ее родственнику грозит срок.

И тут – спасительная соломинка, за которую многие готовы ухватиться – возможность «договориться». За оговоренной суммой приезжает курьер, который взяв деньги, исчезает, а перепуганный родитель, позвонивший своему чаду, узнает, что ни в какую аварию он и не попадал.

Полиция региона предупреждает: будьте начеку! Если вам якобы позвонил ваш родственник и сообщил, что попал в аварию, попробуйте связаться с ним другим способом: позвоните другим родственникам, напишите ему в социальных сетях. Не предпринимайте никаких финансовых операций, прежде чем лично поговорите с ним.