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Происшествия18 октября 2021 17:00

Жителям Пензенской области чаще стали звонить «дети», попавшие в ДТП

Но на том конце провода обычно находится мошенник, умело играющий на чувствах родителей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Иван ПРОХОРОВ

Схема проста: злоумышленник, дозваниваясь до своей жертвы, прикидывается ее ребенком или внуком, попавшим в серьезное ДТП, или следователем, работающим на месте аварии. Собеседник или собеседница умело выводится из равновесия запугиваниями, что ее родственнику грозит срок.

И тут – спасительная соломинка, за которую многие готовы ухватиться – возможность «договориться». За оговоренной суммой приезжает курьер, который взяв деньги, исчезает, а перепуганный родитель, позвонивший своему чаду, узнает, что ни в какую аварию он и не попадал.

Полиция региона предупреждает: будьте начеку! Если вам якобы позвонил ваш родственник и сообщил, что попал в аварию, попробуйте связаться с ним другим способом: позвоните другим родственникам, напишите ему в социальных сетях. Не предпринимайте никаких финансовых операций, прежде чем лично поговорите с ним.

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