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Общество18 октября 2021 14:39

На ремонт и строительство дорог в Пензенской области выделят еще два миллиарда рублей

Эти средства будут потрачены в будущем году
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С начала года в Пензенской области отремонтировали более 600 километров дорог. Средства на эти цели выделяли как в рамках национального проекта, так и по региональным программам.

О том, что ремонт и строительство дорог по-прежнему остается одной из главных задач в регионе, сегодня сообщил губернатор Олег Мельниченко.

- В следующем году мы будет делать акцент на сети опорных и муниципальных дорог, - подчеркнул глава региона. – Всего на эти цели будет выделено два миллиарда рублей.

Он отметил, что главам муниципалитетов необходимо активно включиться в процесс формирования заявок, обязательно учитывая при этом предложения и запросы местных жителей.

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