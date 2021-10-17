Поздравление Валерий Лидина с Днем работников дорожного хозяйства

От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем строителей и разнорабочих, ремонтников и инженеров, всех специалистов, чья трудовая деятельность связана с возведением и эксплуатацией автотрасс, мостов, тоннелей, придорожной инфраструктуры.

Дорожный комплекс России играет стратегическую, определяющую роль в развитии национальной экономики, обеспечении обороноспособности, повышении инвестиционной привлекательности регионов, улучшении качества жизни людей.

С каждым годом ширится сеть автомобильных дорог, транспортную доступность получают самые отдаленные населенные пункты, растут объемы перевозимых грузов и пассажиропоток. Благодаря использованию передовых материалов и технологий достигается высокая безопасность, комфортность и надежность российских автомагистралей.

Выражаю благодарность всем профессионалам, занятым в отрасли дорожного хозяйства, за компетентность, ответственность, неравнодушие, верность призванию и сложившимся традициям.

От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя процветания Пензенской области!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидин