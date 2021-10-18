«Народным участковым» Мордовии стал Константин Захаров

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Завершился региональный этап конкурса «Народный участковый». В течение недели жители всех регионов РФ выбирали самого лучшего правоохранителя на сайтах МВД.

В Мордовии в голосовании приняли участие более 15 тысяч пользователей. Им предстояла выбрать лучшего из пяти участковых уполномоченных полиции.

По итогам всех больше голосов – 5 042 – набрал сотрудник ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району капитан полиции Константин Захаров. Константин работает в органах с 2002 года. Участковым он стал в 2014-м. На вверенном ему участке проживают более 4000 человек. С начала года участковый Захаров раскрыл 14 преступлений, рассмотрел более 130 обращений граждан, задержал одного человека, находящегося в розыске.

Теперь Константин представит республике на финальном этапе конкурса. Голосование будет проходить на нашем сайте с 1 по 10 ноября. Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.