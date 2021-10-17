В Пензе суд заключил под стражу на 2 месяца бывшего врио министра физкультуры и спорта

Фото:Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего врио министра физкультуры и спорта Пензенской области в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

16 октября 2021 года ему предъявлено обвинение в получении взяток с марта прошлого года по 15 октября 2021 года в размере не менее 1 млн 250 тыс. рублей в общей сложности за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках области (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Должность Министра физической культуры и спорта Пензенской области обвиняемый занимал с конца декабря 2016 года, в конце марта 2021 года назначен временно исполняющим обязанности Министра.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления. По месту жительства и работы обвиняемого и иных лиц проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.