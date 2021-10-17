В Мордовии представлен руководитель СУ СК РФ по РМ – полковник юстиции Олег Коробов

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Коллективу СУ СК России по Республике Мордовия нового руководителя ведомства представил исполняющий обязанности руководителя третьего СУ Главного следственного управления СК РФ (с дислокацией в городе Нижний Новгород) полковник юстиции Кондрашов Андрей Юрьевич

СПРАВКА

Олег Алексеевич Коробов родился в Мурманске. После окончания в 1996 году Ивановского госуниверситета по специальности «юриспруденция» был назначен старшим следователем прокуратуры Мурманска. Затем замещал должности старшего следователя, зампрокурора Октябрьского административного округа Мурманска.

В 2007 году в связи образованием СК при прокуратуре РФ был назначен руководителем следственного отдела по Кольскому району СУ по Мурманской области.

В Следственном управлении СК РФ по Мурманской области с 2011 года замещал должности руководителя отдела по расследованию особо важных дел, первого заместителя руководителя Следственного управления, заместителя руководителя Следственного управления.

Награжден ведомственными наградами.