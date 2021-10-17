Штрафы от 1 и до 300 тысяч рублей пополнят бюджет

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и сотрудники ППС

Торговые центры и магазины, автобусы большой и малой вместимости. Цель одна - соблюдение масочного режима и требований безопасности. Где-то проводили профилактические беседы с людьми, призывали неукоснительно соблюдать ограничительные меры, рекомендации медиков и пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Все не ограничилось одними беседами. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, с начала текущего года на нарушителей масочного режима их уже составлено 22 705.

Всем ожидающим, что их бесконечно и ласково будут уговаривать, нелишне будет напомнить:

Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.