В Пензенской области в текущем году запланирован ремонт 27 медицинских объектов

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В настоящее время капитальный ремонт терапевтического отделения проводится в Наровчатской участковой больнице.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Ирины Соболь, ремонт проходит в несколько этапов: замена пола, потолков, окон и инженерно-технических коммуникаций, ремонт коридоров, после чего начнутся отделочные работы помещений.

«Результаты пока лишь промежуточные, но уже радуют: за счет светлых стен визуально расширилось пространство, длинные коридоры уже не кажутся такими мрачными», - отмечает Ирина Соболь.

Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы». Более 4 миллионов рублей на осуществление работ на данном объекте выделены из областного и федерального бюджетов.

Всего в 2021 году в рамках программы запланирован ремонт на 27 медицинских объектах.