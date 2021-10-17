Опубликовано видео УФСБ РФ по Пензенской области о задержании врио министра

Фото: Светлана Маковеева

Мы уже сообщали о задержании в Пензе врио министра спорта Григория Кабельского.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал видео УФСБ о задержании подозреваемого.

Решается вопрос о предъявлении врио министра обвинения и избрании меры пресечения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.