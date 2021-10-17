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Происшествия17 октября 2021 9:31

Опубликовано видео УФСБ РФ по Пензенской области о задержании врио министра

Региональным СК возбуждено уголовное дело в отношении уже уволенного врио министра спорта
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

Мы уже сообщали о задержании в Пензе врио министра спорта Григория Кабельского.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал видео УФСБ о задержании подозреваемого.

Решается вопрос о предъявлении врио министра обвинения и избрании меры пресечения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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