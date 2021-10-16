В Пензе сотрудниками регионального УФСБ при получении взятки в 120 тысяч рублей задержан чиновник

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, по данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

15 октября 2021 года чиновник задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тыс. руб. в общей сложности.

Врио министра физической культуры и спорта области задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.