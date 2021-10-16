В Пензенской области до 5 лет грозит мужчине, угнавшему автомобиль на 200 метров

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Житель Шемышейского района 1988 года рождения, приехав на ферму в селе Родники Лунинского района, не стал запирать дверь автомобиля, а ключи оставил в замке зажигания.

После сообщения об угоне на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося и установили, что похищенное транспортное средство было не заперто. Впоследствии угнанный автомобиль был обнаружен на территории данной фермы – в 200 метрах от стоянки.

Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался местный житель 1992 года рождения.

Он признал свою вину и рассказал, что завел автомашину с помощью ключей, которые находились в замке зажигания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.