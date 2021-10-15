Олег Мельниченко передал «Скорой помощи» 26 новых машин

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Во время посещения Центра экстренной медпомощи в пятницу, 15 октября 2021 года, губернатор пообщался с сотрудниками контакт-центров по обслуживанию взрослого и детского населения и единого диспетчерского центра службы скорой помощи.

По информации главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирины Пузраковой, в контакт-центре число звонков увеличилось до 4 тысяч в сутки, поэтому к работе привлечены студенты мединститута ПГУ и колледжа.

«Скорая помощь» работает с огромным напряжением, - подчеркнул глава региона. - Сегодня 26 автомобилей было передано службе «Скорой помощи». Они приобретены за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

Также в рамках региональной программы модернизации первичного звена на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Пензенской области предусмотрено приобретение и замена 144 единиц санитарного автотранспорта. 7 машин распределены в районы Пензенской области.

Как отметил руководитель региона, работа по оказанию экстренной медпомощи населению выстроена грамотно. Из 6 тысяч коек медучреждений области 4 тысячи отданы под больных с коронавирусной инфекцией, и почти все они на сегодняшний день заполнены. Задействованы практически все имеющиеся резервы.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Борьба с распространением коронавируса может быть успешной только при соблюдении всеми без исключения ограничительных мер. Я просил бы граждан вакцинироваться, чтобы сохранить собственные жизни и жизни тех людей, кто рядом.

Среди вакцинированных есть заболевшие, но нет ни одного умершего, потому что течение болезни протекает в гораздо более легкой форме. Вакцинация – единственный способ остановить растущий уровень заболеваемости, снизить смертность», - резюмировал Олег Мельниченко.