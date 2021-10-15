Сроки реконструкции верхней части улицы Московской сдвинулись

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Изменение сроков окончания ремонта связано с выявленной необходимостью замены коммуникаций. Сейчас ресурсоснабжающая организация занижением уровня тепловой камеры на левой стороне улицы. На правой - укладывают гранитную плитку. Завершить мощение на этом участке планируется до конца осени, все остальные работы перенесены на весну.

Проект также предусматривает спил сухих деревьев.

- Там, где корневая система по проекту подлежит удалению, надо сделать это сейчас, чтобы потом не пришлось демонтировать гранитный бордюр, – отметил Магомед Агамагомедов.

Участники совещания обследовали объект, обозначили аварийные деревья в соответствии со схемой.