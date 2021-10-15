Андрей Лузгин покинул пост главы администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

12 октября Андрей Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Он занимал должность главы администрации Пензы на протяжении двух лет.

Депутаты поблагодарили Андрея Вячеславовича за труд, профессионализм, а также пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе заседания был представлен состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы от представительного органа муниципалитета.

В соответствии с Уставом города, главу администрации выбирают на конкурсной основе. Он назначается решением Пензенской городской Думы из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Назначены сроки проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы – 8 ноября 2021 года.

Как сообщалось ранее, исполнение обязанностей главы администрации Пензы возложено на заместителя главы администрации города Александра Басенко.