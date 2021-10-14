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Общество14 октября 2021 14:22

С начала осени в Пензе высадили больше тысячи деревьев

Работа по озеленению города продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В рамках месячника по благоустройству Пензу не только очищают от мусора, листвы, веток. Традиционно осенью в нашем городе сажают деревья: берёзы, липы, рябины, тополя и каштаны. Принявшиеся саженцы не только очищают воздух и дают тень в жаркие дни, но и украшают Пензу.

С начала осени акции по высадке саженцев были организованы на улицах Кирова, Кураева, Володарского, Пушкина, Кулакова, Суворова, Максима Горького, Лермонтова, Карпинского и других.

Всего за это время удалось посадить 1116 деревьев.

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