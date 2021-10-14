В Пензе ссора закончилась ударами пенсионеру табуреткой по голове и ножом в грудь и шею

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 3 октября 2021 года к родственникам, проживающим в квартире по улице Кронштадтской в Пензе, пришел в гости мужчина. С супругом родственницы распивали спиртное, к ним присоединился сосед- пенсионер. Между гостем и соседом возник конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове табуреткой и ножом в грудь и шею. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Обвиняемый попросил родственника помочь ему избавиться от тела погибшего, тот согласился. Следующей ночью мужчины вынесли из квартиры потерпевшего и поместили в самодельный погреб на соседней улице, где оно было обнаружено через несколько дней сотрудниками полиции.

Злоумышленнику 1985 года рождения предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.