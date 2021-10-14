Олег Мельниченко принял участие в совещании Игоря Комарова с главами регионов ПФО

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской обасти

Игорь Комаров отметил, что выборы в Государственную Думу РФ, региональные и муниципальные органы власти были высококонкурентными, легитимными и прозрачными, прошли без грубых нарушений.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, по вопросу распространения коронавирусной инфекции, полномочный представитель основное внимание уделил превентивным мерам по снижению заболеваемости, которые рекомендовано предпринять регионам.

«Самый действенный способ – это наращивание темпов вакцинации населения до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%, а также усиление информационной работы с подробным разъяснением гражданам всех положительных аспектов вакцинации.

Олег Мельниченко проинформировал, что эпидемиологическая ситуация в Пензенской области характеризуется как напряженная.

«На сегодняшний день в 24-х медицинских организациях развернуто 4 309 инфекционных коек, из которых 2328 подключены к кислороду», - пояснил он.

Глава региона подчеркнул, что для проведения своевременной диагностики работают 12 ПЦР - лабораторий, в том числе – 7 лабораторий в государственных учреждениях здравоохранения.

«В Пензенской области организовано 75 пунктов вакцинирования против коронавируса. Организована работа более 30 прививочных бригад, 6 мобильных медицинских комплексов. Первую аппликацию получили 480671 человека, завершили вакцинацию 440939 человек», - озвучил данные губернатор.