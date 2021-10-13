Олег Маркин: «Четвертая волна коронавируса протекает очень агрессивно»

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова сообщила, что сегодня утром в регионе были зарегистрированы еще 107 случаев заболевания коронавирусом. В республике развернуто 2780 коек в 18 лечебных учреждениях. В стационарах лечатся 45 детей, 20 беременных женщин и почти 1500 пенсионеров. 1586 пациентов подключены к кислородным аппаратам.

- Четвертая волна протекает очень агрессивно, - заявил и.о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин. – У многих жителей республики выявляется внебольничная пневмония: каждый день госпитализируется более 250 человек с таким диагнозом.

Тяжелая ситуация вынуждает вводить дополнительные меры безопасности. В частности, до 15 декабря отдельные группы граждан должны сделать прививки от коронавируса.

С 15 октября для посещения мест массового скопления людей граждане должны при себе иметь паспорт и сертификат вакцинации или переболевшего.