Подписан меморандум о сотрудничестве Пензенской области и АО «ДОМ.РФ»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Стороны подписали меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций ДОМ.РФ для финансирования реконструкции коммунальных сетей для жилищного строительства в Пензенской области.

Согласно утвержденной «дорожной карте», будет реализован пилотный проект по созданию инфраструктуры и строительству 100 тысяч квадратных метров нового жилья на территории Октябрьского района г. Пензы. Предусматривается реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Заявку на финансирование второго проекта, стоимостью 2 млрд рублей, планируется подать от Пензенской области в 2022 году. Предусмотрена реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной части Пензы. Это будет способствовать развитию жилищного комплекса и инфраструктуры на территории микрорайонов Южная поляна, Веселовка, Терновка, Ахуны, ГПЗ-24,Шуист, Центр в городе Пенза, а также в Пензенском районе.

«Сегодня сделан первый и ключевой шаг на пути к реализации двух проектов, что даст возможность приступить к модернизации коммунальных сетей Пензы уже в 2022-2023 годах. Сотрудничество с ДОМ.РФ открывает перед регионом широкие возможности по реализации других перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан, создание комфортной среды в городах и селах. Все это станет возможным за счет привлечения механизмов ДОМ.РФ», - отметил Олег Мельниченко.