В Пензе Гордума рассмотрит заявление мэра Андрея Лузгина о расторжении контракта по собственному желанию

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Также в ходе заседания был представлен состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы от представительного органа муниципалитета.

По информации пресс-службы администрации Пензы, планируется, что в состав комиссии войдут начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова, заместитель Главы города, депутат Иван Краснов, заместитель Главы города, депутат Павел Куликов, Глава Пензы, депутат Владимир Мутовкин, депутат Петр Чугай, заместитель Главы города, депутат Олег Шаляпин, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, депутат Алексей Шуварин.

Также во время предстоящей сессии будут назначены сроки проведения конкурса.

В соответствии с Уставом города, главу администрации выбирают на конкурсной основе. Он назначается решением Пензенской городской Думы из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Напомним, что Андрей Лузгин подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Исполнение обязанностей главы администрации Пензы возложено на заместителя главы администрации Александра Басенко.