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Политика12 октября 2021 11:00

Мэр Пензы Андрей Лузгин ушел в отставку

Заявление о расторжении контракта по собственному желанию он подал сегодня
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, вопрос о его отставке будет рассмотрен в ближайшую пятницу на заседании городской Думы.

Пока обязанности главы городской администрации возложены на Александра Басенко.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Вячеславович Лузгин родился 1981 году в Пензе. Закончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Много лет работал в коммерческой сфере, пока в 2015 году не был назначен на должность регионального министра инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности, а также врио заместителя председателя Правительства Пензенской области.

В 2016 году курировал разработку госпрограмм в регионе.

Мэром Пензы стал в октябре 2019 года.

Женат, воспитывает сына.

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