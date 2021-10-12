Мэр Пензы Андрей Лузгин ушел в отставку

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, вопрос о его отставке будет рассмотрен в ближайшую пятницу на заседании городской Думы.

Пока обязанности главы городской администрации возложены на Александра Басенко.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Вячеславович Лузгин родился 1981 году в Пензе. Закончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Много лет работал в коммерческой сфере, пока в 2015 году не был назначен на должность регионального министра инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности, а также врио заместителя председателя Правительства Пензенской области.

В 2016 году курировал разработку госпрограмм в регионе.

Мэром Пензы стал в октябре 2019 года.

Женат, воспитывает сына.