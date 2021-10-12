Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 9:14

Детско-юношеская газета Пензенской области «Деловой» - лауреат конкурса «Смиротворец-Волга-2021»

Финалистами конкурса стали 38 средств массовой информации Приволжья
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По итогам оценки их работ 15 СМИ ПФО получили награды «СМИротворца-2021». Награждение прошло 8 октября в Национальной библиотеке Чувашской Республики.

В номинации «Детские и молодежные СМИ» детско-юношеская газета Пензенской области «Деловой» удостоена диплома третьей степени, причём первое и второе места завоевали республиканские телерадиокомпании (Удмуртия и Марий Эл) с программами для детей.

«Деловой» был отмечен за серию статей редактора Натальи Конашенковой: «Под белой лилией» и «Из оазиса – в Пензу».

Конкурс «СМИротворец» проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Интересное