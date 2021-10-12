В Пензе вакцинацию проведут рядом с домом

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Вакцинация будет проводиться препаратами «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт».

Перед прививкой - осмотр и консультация врача ГБУЗ «Городская поликлиника».

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

График работы мобильного пункта вакцинации:

Вторник, 12 октября, Железнодорожный район города Пензы

ул. Бакунина (напротив ТЦ «ЦУМ»), с 10.00 до 15.00

Среда, 13 октября, Октябрьский район города Пензы

пр. Победы, 146(внутридворовая территория), 10.00 до 15.00

Четверг, 14 октября, Ленинский район города Пензы

ул. Тимирязева, 113/1 (внутридворовая территория), с 10.00 до 12.00

ул. Карпинского, 33 (внутридворовая территория), с 12.30 до 15.00

Пятница, 15 октября, Первомайский район города Пензы

ул. Калинина, 119 (внутридворовая территория), с 10.00 до 12.00

ул. Воронова, 8 (внутридворовая территория), с 12.30 до 15.00

Напоминаем, что вакцинация снижает уровень заболеваемости, предупреждает развитие тяжелых осложнений, а главное – предотвращает летальный исход болезни.