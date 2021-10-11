602 жителя Мордовии погибли от коронавируса за весь период пандемии

Фото: Николай Оберемченко

И только сегодня, 11 октября 2021 года, болезнь унесла в Республике еще 5 жизней.

По информации оперативного штаба, число новых заболеваний за сутки составило 108 человек, выздоровевших пациентов 73.

За весь период пандемии число заболевших коронавирусом в Мордовии составило 29 128, выздоровевших - 24 816.

Цифры заболевших коронавирусом и погибших от этой болезни не могут не ошарашить нормального человека. Добавляет негатива информация от медиков о том, что большинство обитателей реанимаций - пациенты, отказавшиеся прививаться.

Без медицинских показаний против этой защитной процедуры такая позиция равносильна игре в русскую рулетку. Стоит ли оно того?