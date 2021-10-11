Пензенские студенты сдадут кровь в рамках донорского марафона

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Студенческий донорский марафон проходит в нашем регионе ежегодно. Кровь сдают учащиеся всех областных вузов: многие из них после участия в акции отказываются от вредных привычек, начинают заниматься спортом и становятся полноценными донорами.

Немало способствует этому проект «Я бы в доноры пошел – пусть меня научат», в рамках которого в учебных учреждениях региона ведется просветительская работа.

- Благодаря ему донорский контингент значительно обновился в последние годы, - отмечает главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. – Молодые люди приходят на донацию подготовленные, поскольку знают, что запрещено и что рекомендовано делать перед процедурой.

В понедельник донорами стали 25 учащихся ПГУ, пополнившие банк крови почти на 12 литров.

18 октября эстафету донорского движения примут студенты ПГУАС, 20 октября к акции присоединятся учащиеся ПГТА. Завершится марафон 25 октября донорской акцией в Пензенском государственном аграрном университете.