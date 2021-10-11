В Мордовии закрыли велосипедный сезон

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Гостем праздника стал глава Мордовии Артем Здунов. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул, что закрытие велосезона – понятие условное: ведь существует немало людей, которые ездят на двухколесном транспорте даже зимой.

- В республике велоспортом профессионально занимаются почти 500 человек, - подчеркнул глава региона. – Поэтому данное направление нужно развивать. Мы планирует построить восьмиметровую стартовую гору для трассы суперкросса – уже есть договоренности с Минспорта России.

Церемония закрытия сезона завершилась выступлениями спортсменов школы олимпийского резерва по велоспорту и велосипедистов спортивного сообщества «ВелоСаранск».

Артем Здунов пообщался со спортсменами. В их числе оказался Илья Морозов, которому в конце прошлого года глава Мордовии в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» вручил новогодний подарок - BMX- велосипед. Теперь Илья занимается в спортивной секции, и у него уже есть первые успехи.