Пензенский отряд «Поиск-вездеход» занял 2 место на слете поисковых отрядов ПФО

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В течение трех дней отряды демонстрировали навыки архивного поиска, оказания первой медицинской помощи, знания в области топографии и ориентирования на местности. Команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах, представили экспозиции по итогам полевого сезона 2021 года.

Участие в торжественной церемонии закрытия слета поисковых отрядов «Никто не забыт» принял помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин. Он отметил, что слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» - это один из наиболее значимых окружных патриотических проектов.

На слете председатель Регионального отделения Лариса Казакова передала представителю делегации Пермского края медальон красноармейца, уроженца Молотовской области 1897 г р. Савельева Федора Федоровича, чьи останки были подняты в 2015 году в Новгородской области пензенскими поисковиками совместно с отрядом «Березка».