Губернатор Пензенской области объявил о новых кадровых решениях

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Информация о кадровых решениях в кабинете министров Пензенской области была озвучена в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 11 октября 2021 года.

Роман Калентьев утвержден в должности министра сельского хозяйства Пензенской области, Любовь Финогеева - министра финансов региона.

Министром внутренней и информационной политики назначен Павел Маслов, министром цифрового развития, транспорта и связи – Сергей Балакин, министром общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области – Василий Ложкин. Врио главы министерства экономического развития и промышленности стал Алмаз Хакимов, врио министра государственного имущества – Андрей Кудинов.

Департамент по охране памятников истории и культуры возглавил Александр Понякин, департамент по делам архивов – Зуфяр Бибарсов.

Врио начальника департамента по регулированию тарифов и энергосбережению назначена Наталья Клак. Олег Мельниченко отметил, что кадровый процесс достаточно длителен, и подчеркнул, что дальше будут новые назначения.

«Всем назначенным желаю хорошей плодотворной работы, - подытожил губернатор. - Напоминаю, что назначение на должность без приставки «врио» не означает, что можно расслабиться и ничего не делать. Это говорит о том, что оказано доверие и доверие надо оправдывать. Это в первую очередь доверие населения Пензенской области и мое, как губернатора региона».