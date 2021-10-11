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Происшествия11 октября 2021 7:22

В Мордовии мужчина и подросток, ограбившие незнакомца по пути из поселка Умет, предстанут перед судом

Ночью 5 апреля 2021 года сообщники предложили подвезти мужчину, но, отъехав немного, несколько раз ударили жертву и сняли одежду, часы, забрали мобильный телефон
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Впоследствии, в рамках расследования уголовного дела, похищенное имущество было возвращено потерпевшему.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины и 17-летнего подростка, обвиняемых в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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