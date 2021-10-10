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Происшествия10 октября 2021 11:20

В Пензенской области сотрудники ГИБДД нетрезвого водителя обнаружили в буксируемом автомобиле

Как выяснилось, ранее он совершал аналогичное правонарушение. А еще говорят, что дважды в одну и ту же воронку снаряд не попадает
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Вечером 29 сентября 2021 года в Никольске на ул. Ленина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива Шевроле» под управлением местного жителя 1977 года рождения. Данный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял буксируемым транспортным средством. Как выяснилось, ранее он был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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