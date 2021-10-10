Поздравление Олега Мельниченко с Днем работника сельского хозяйства

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Всемерное развитие отечественного агропромышленного комплекса входит в число стратегических приоритетов, ведь от вас во многом зависит дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала России, продовольственной безопасности страны, увеличение экспортных поставок, благополучие граждан. С гордостью могу сказать, что агропромышленный комплекс региона - это визитная карточка Сурского края. Он непрерывно наращивает объемы производства, становится привлекательным для инвесторов, для открытия новых современных производств, реализации масштабных проектов. В этот торжественный день выражаю вам искренние слова признательности за добросовестный труд, профессионализм, неизменную верность избранному делу и родной земле! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!