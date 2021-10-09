В Пензе около 7,5 тысяч человек вышли на общегородской субботник

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Приводить в порядок территории во всех районах города вышли трудовые коллективы предприятий, организаций, объектов потребительского рынка, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, муниципальные служащие, сотрудники управляющих компаний и ТСЖ, а также активные жители.

В Железнодорожном районе на территории от Бакунинского моста до ресторана «Бочка» пензенцы вышли на уборку набережной реки Суры.

Очищена от бытового мусора лесополоса между улицами Ново-Казанской и Измайлова. На улице Светлой проведена уборка мусора на территории лесной массив напротив школы № 66 и территория у ГБУЗ «Клиническая больница №4».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, силами управляющих компаний благоустроены прилегающие территории МКД по улицам Тарханова, Антонова, Медицинской, Луначарского, Герцена, Егорова, Пролетарской, Суворова, Чаадаева.

ВЛенинском районе участники традиционного экологического мероприятия навели порядок на территории детских и спортивных площадок по улице Кирова, по проспекту Победы.

В Первомайском районе проведены работы по санитарной очистке от бытового мусора зеленой зоны по улицам Лермонтова, Калинина, Мира, Ленинградской, в сквере «Чайка» на улице Терешковой. Приведен в порядок сквер «Воейков».

Работники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК трудились на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов, а специалисты учреждений здравоохранения, школьного и дошкольного образования, предприятий малого и среднего бизнеса – на подведомственных площадках.

В Октябрьском районе участники субботника убрали листву на участке от улицы Стасова вдоль проспекта Строителей, включая территории детских площадок.

Приведена в порядок и зеленая зона от проспекта Победы до проспекта Строителей, очищены световые опоры от объявлений.

Сотрудники муниципальных предприятий «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство г. Пензы, кроме плановых работ, также внесли свой вклад в общегородской субботник.

Всего в акции по благоустройству приняли участие около 7,5 тысяч человек.

Спасибо всем за проявленную активную жизненную позицию!