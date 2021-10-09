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Общество9 октября 2021 13:34

Валерий Лидин получил орден Почета

Церемония награждения состоялась вчера в рамках LXII заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин получил орден Почета за многолетнюю добросовестную работу.

Также главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Награды вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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