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Общество9 октября 2021 12:20

Олег Мельниченко: «Консолидация краеведческого сообщества поможет решению многих задач»

Губернатор Пензенской области пообщался с участниками первого регионального Съезда краеведов
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, краеведы не только помогают сохранить историческую память, но и развивают внутренний туризм, поэтому работа по реализации исторических проектов в нашем регионе должна вестись систематически.

Сейчас готовится к печати трехтомное издание по истории Пензенской области. Авторы – ведущие краеведы региона.

- Необходимо масштабировать данное движение на весь регион. Роль координатора исполнит Институт регионального развития Пензенской области, - отметил Олег Мельниченко, пожелав участникам Съезда успехов в работе.

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