Олег Мельниченко: «Консолидация краеведческого сообщества поможет решению многих задач»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, краеведы не только помогают сохранить историческую память, но и развивают внутренний туризм, поэтому работа по реализации исторических проектов в нашем регионе должна вестись систематически.

Сейчас готовится к печати трехтомное издание по истории Пензенской области. Авторы – ведущие краеведы региона.

- Необходимо масштабировать данное движение на весь регион. Роль координатора исполнит Институт регионального развития Пензенской области, - отметил Олег Мельниченко, пожелав участникам Съезда успехов в работе.