Картины как синоним счастья

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В мире живет более семи миллиардов людей, и у каждого человека своя неповторимая история. Наша жизнь сравнима с неоднозначным полотном художника. Мы вносим правки, меняем краски и создаем произведение, олицетворяющее нас. Жить ярко без сожалений – умение, которым не каждый может похвастаться. «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем», - так говорят мудрые.

8 октября в Губернаторском доме начала работу выставка «Фарфоровая песенка». Картины самарской художницы, члена Союза художников России Натальи Шепелевой наполнили яркими красками три выставочных зала. За каждой работой кроется своя уникальная история. Смотришь на картины - и ощущаешь: как было жарко художнику на отдыхе или как он стоял в трех куртках в минусовую погоду. Ты словно погружаешься в ту атмосферу, которая была в момент создания полотна. Работы таят в себе часы, дни или месяцы жизни, хранят радостные и дорогие сердцу воспоминания.

Всматриваясь в картины Натальи, непроизвольно хочется вернуться в детство. Насладиться новогодней сказкой, прочувствовать вкус спелых летних фруктов и взбодриться свежестью осени. Изображая портреты детей, мастеру удалось передать непосредственную радость и чуткость юной души. Художнику неизвестно такое понятие, как «меланхолия» или «хандра»: полотна блещут той яркостью и броскостью, которой так не хватает в пасмурные дни.

Картины дарят тепло и отправляют в атмосферу счастливых дней. Все работы разные, но каждая из них с чуткостью отражает наши бытовые реалии. Кому-то история творений покажется обыденной, но произведения и не должны всегда таить в себе замысловатую трактовку. Смотришь на полотна и видишь жизнь такой, какая она есть: иногда с яичницей в новогоднее утро, когда-то с ветвями сирени на столе, а в другие дни – созерцаешь красоту ночного неба Стамбула. Все полотна разные, но их объединяет честная реальность.

В ЖИВОПИСИ, ДА И В МИРЕ, ГЛАВНОЕ - ЦВЕТ

- Наталья, почему экспозиция названа «Фарфоровая песенка»?

- В выставке собраны работы за разные годы. Очень много произведений с детьми. Дети, собственно, мои. Фарфор – он расписной, звонкий, прозрачный. Хрупкий, как дети. Он яркий, праздничный, нарядный – об этом и выставка.

- Бывали ли моменты, когда Вам работать вообще не хотелось? Сталкивались ли с хандрой?

- Во-первых, я профессионал, я работаю. Если у меня есть время, я иду в мастерскую и начинаю. Если нет настроения, я начинаю что-то делать, и процесс сам закручивается, а потом и вовсе забываешь обо всем. Во-вторых, хандрить мне вообще некогда. В-третьих, на работу у меня и так немного времени. Семья тоже требует внимания. Как ни крути, художник-женщина, в первую очередь, женщина, мама и потом уже художник. Есть время – обязательно придет настроение для работы.

- Творческому человеку необходимы путешествия для вдохновения. Так ли это на самом деле?

- Конечно, так и происходит. У меня живопись яркая и меня всегда тянет на юг, в Стамбул, в Тунис, в Марокко. Мне нравится другая религия, другие люди, другие цвета, вещи. Путешествия необходимы и обязательны. Ты словно открываешь нового себя.

- Картины Вы пишете не только в своей мастерской, но и во время путешествий?

- Да, во время поездок на пленэр, на этюды. В экспозиции представлены большие картины – они были написаны в мастерской, а маленькие этюды – во время путешествий.

- Помните ли Вы свою первую выставку?

- Ее невозможно забыть. Первая профессиональная выставка у меня случилась в 2000 – то есть 21 год назад. И она была сразу в Швейцарии. Я тогда первый раз попала за границу. Было похоже на какую-то сказку, будто рождественский пряничный домик. Было очень красиво, эстетично.

- А сегодня что чувствуете?

- Сегодня с утра волнение было дикое. Я же не публичный человек: сижу в мастерской, а тут столько людей, все спрашивают, всем нужно рассказать все. Отвечала, как хотела, как чувствовала. К вечеру вроде бы улеглось волнение.

- Какой совет могли бы дать начинающим творцам? Важна ли материальная сторона деятельности?

- Если ты делаешь то, что тебе нравится от всей души, изо всех сил, с интересом - ты преуспеешь. Опять же, если ты выбрал правильный путь. Если это точно твое - ты это почувствуешь. Рано или поздно это принесет свои плоды, в том числе и материальные. Я все равно бы рисовала, даже если бы не покупали. Конечно, хочется получить что-то. Это уже и амбиции - значит, я нравлюсь, мои работы нравятся. Но даже если этого нет – ты все равно будешь рисовать. Потому что жизнь такая. Какой совет тут еще дашь (смеется). Просто делать с любовью и не бояться идти вперед.