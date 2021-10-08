Пензенская полиция за несколько магазинных краж задержала местного жителя

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

45-летний житель Первомайского района был задержан за кражу продуктов общей стоимостью 2500 рублей из городского магазина. При проверке удалось выяснить, что гражданин также причастен к аналогичным преступлениям, совершенных в других магазинах.

Кражи он совершал по одной и той же схеме: выбирал момент, когда никто не смотрит на него, складывал продукты в пакет и выходил из магазина мимо кассы. Товары продавал на улице прохожим, а деньги тратил на свои нужды.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.