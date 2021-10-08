Более 1,7 млрд рублей потратят на 105-метровый путепровод через М5 «Урал» в Арбекове

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Контракт на строительство развязки в Арбекове подписан

По итогам повторной конкурсной процедуры победила заявка ООО «Автодоринжиниринг».

По информации пресс-службы администрации Пензы, проектная документация на объект разработана ООО «Центр-Дорсервис» и прошла проверку в федеральном автономном учреждении «Главгосэкспертиза России».

Работы планируется провести в три этапа.

Первый этап стартует с начала следующей недели и должен завершиться в январе 2022 года. Ориентировочные сроки окончания всего цикла строительства – конец декабря 2025 года.

В состав проекта входят: путепровод железобетонный длиной 105,42 м через М5 «Урал», транспортные развязки, надземный пешеходный переход.

Проезжая часть основного путепровода будет иметь четыре полосы движения. Проектом предусмотрено обустройство наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров, вынос коммуникаций.

Общая протяженность транспортной развязки составит свыше 4 км.

Объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта утвержден в сумме 1 723 949, 240 тыс. рублей.