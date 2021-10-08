Пензенская область успешно прошла предзащиту проектов социально-экономического развития

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Представивший приоритетные проекты Олег Мельниченко, особое внимание уделил необходимости оздоровления водных ресурсов и обеспечения населения качественной водой.

Прорабатывается проект «Чистая вода Пензенской области», на который обратил внимание Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ходе рабочей встречи.

«В 2021-2022 годах планируется разработать ПСД на 39 объектов очистки сточных вод. До 2024 года - построить 23 и реконструировать 9 очистных сооружений канализации. До 2030 года - реконструировать очистные сооружения канализации областного центра, а также Каменки, Никольска, Иссы и Мокшана».

Уже подготовлены и направлены в адрес министерств заявки. Благодаря реализации программы, доступ к чистой питьевой воде получат порядка 80 тысяч жителей.

В число приоритетных для региона проектов Олег Мельниченко включил модернизацию и развитие областной онкологической службы,

создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Ее появление в непосредственной близости с областным центром положительно сказаться на инвестиционном климате региона, создаст возможность для развития новых отраслей.

Особая экономическая зона – это многоконтурная промышленная территория общей площадью 475,5 га, состоящая из двух участков. Они расположены в городе Пенза и в Бессоновском районе.

«К концу 2024 года здесь будет создано свыше 500 рабочих мест, не менее 10 предприятий-резидентов. Объем выпускаемой продукции превысит 4 млрд рублей. В результате реализации проекта к 2030 году - не менее 3000 рабочих мест на 30-ти высокотехнологичных производствах с выпуском продукции свыше 20 млрд рублей в год», - озвучил требующие федеральной поддержки планы Олег Мельниченко.

Еще одним социально значимым проектом было названо строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава. Его реализация запланирована на период с 2022 по 2023 годы.

«Заявка Пензенской области на инфраструктурный кредит сегодня одобрена правительственной комиссией по региональному развитию в РФ», - проинформировал губернатор.

«Проекты, которые представлены сегодня, понятны и обсуждались на рабочей встрече Олега Владимировича (Мельниченко) с Президентом Российской Федерации», - сказал вице-премьер, отметив актуальность предложенных инициатив.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил до 14 октября доработать проекты c учетом замечаний и сдать их паспорта.