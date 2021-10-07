В Пензенской области введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививки от коронавируса обязаны сделать жители Пензенской области, работающие в:

- сфере торговли;

- прачечных, химчистках и прочих организациях, оказывающих бытовые услуги;

- парикмахерских, салонах красоты, массажа, СПА-салонах, банях, саунах, бассейнах, фитнес-клубах, физкультурно-оздоровительных комплексах;

- сфере общественного питания;

- подразделениях финансовых организаций, имеющих дело непосредственно с клиентами;

- почтовых организациях;

- МФЦ;

- такси и компаниях-перевозчиках;

- сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания;

- сфере ЖКХ.

Сделать первую прививку необходимо до 15 ноября, полностью пройти курс вакцинации – до 15 декабря. Не выполнивших данное требование сотрудников будут переводить на дистанционный режим или отстранять от работы.

Данное требование не распространяется на людей, имеющих противопоказания к прививке.