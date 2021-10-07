В Пензенской области введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прививки от коронавируса обязаны сделать жители Пензенской области, работающие в:
- сфере торговли;
- прачечных, химчистках и прочих организациях, оказывающих бытовые услуги;
- парикмахерских, салонах красоты, массажа, СПА-салонах, банях, саунах, бассейнах, фитнес-клубах, физкультурно-оздоровительных комплексах;
- сфере общественного питания;
- подразделениях финансовых организаций, имеющих дело непосредственно с клиентами;
- почтовых организациях;
- МФЦ;
- такси и компаниях-перевозчиках;
- сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания;
- сфере ЖКХ.
Сделать первую прививку необходимо до 15 ноября, полностью пройти курс вакцинации – до 15 декабря. Не выполнивших данное требование сотрудников будут переводить на дистанционный режим или отстранять от работы.
Данное требование не распространяется на людей, имеющих противопоказания к прививке.