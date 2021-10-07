Заявка Пензенской области на инфраструктурный кредит одобрена

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ.

На обсуждение были вынесены вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». «Пензенская область - достаточно развитый регион, - подчеркнул вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Неплохо набрали темпы по жилью, я прошу эти темпы поддерживать».

Еще одним пунктом повестки дня стало рассмотрение комиссией заявок от субъектов Федерации на участие в отборе проектов на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.

По информации пресс-службы регионального правительства, в Пензенской городской агломерации запланирована реализация проекта по строительству транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава. А это - организация государственного АТП, создание транспортно-пересадочных узлов, парковок, газовых заправочных комплексов, закупка новых автобусов на газомоторном топливе.

Масштабы проекта своей в хорошем смысле революционностью впечатляют. Невольно напрашивается классическая фраза «Революция, о необходимости которой так много говорили в верхах», начала реализовываться.

Без исторических залпов и опоясанных пулеметными лентами матросов губернатор Олег Мельниченко взял власть в формировании транспортной стратегии - полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации переданы правительству области.

«Сроки реализации проекта – 2022-2023 годы, цели – обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу, - констатировал Олег Мельниченко. – Стоимость проекта – 6,4 миллиарда рублей, из них 50% - бюджетные средства, 50% - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ.РФ».

Глава региона акцентировал внимание на том, что для успешной реализации проекта уже сделаны первые шаги.

«Полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации переданы правительству области, с 1 января 2022 года это уже будут наши, областные полномочия. Мы создали казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области», документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца этого года», - отметил Олег Мельниченко.

«У членов комиссии замечаний и дополнений к этой информации нет, заявка Пензенской области одобряется», - резюмировал Марат Хуснуллин.