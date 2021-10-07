Погибший на пожаре пенсионер хотел спасти детей

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По факту гибели 85-летнего мужчины на пожаре в Бессоновском районе. Установлено, что гражданин в момент возгорания был на улице. Увидев отблески пламени, он побежал в дом, поскольку внутри должны были находиться его внучка и правнук. Однако дети самостоятельно смогли выбраться из жилища через окно.

Выйти из горящего дома пенсионер так и не смог. Его тело было обнаружено во время тушения на кухне.

По информации пресс-службы СУ СК по Пензенской области, назначен ряд экспертиз.