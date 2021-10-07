Андрей Лузгин провел личный прием граждан

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Также в мероприятии приняли участие руководители профильных управлений городской администрации и иных органов местного самоуправления Пензы.

Представитель НКО обратился по поводу предоставления помещения для православной общины. Ему рассказали, что необходимо обратиться с письменным заявлением в управление муниципального имущества Пензы, указав адрес нежилого помещения, срок, цели и условия его использования.

«Проведем проверку деятельности организации на предмет ее соответствия государственным задачам. Окончательное решение о предоставлении помещения в аренду будет принято городской Думой»

Житель с улицы Клары Цеткин столкнулся с проблемой при постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, с целью получения земельного участка.

«Мы чётко следуем утверждённой методике, вы не проходите по нескольким пунктам, в том числе по размеру дохода, приходящегося на каждого члена семьи, который превышает прожиточный минимум», – прокомментировал глава администрации Пензы.

Мужчина рассказал, что прибыль от предпринимательской деятельности значительно снизилась в связи с коронавирусом.

«Вы вправе обратиться в суд в следующем году, предоставить сведения о доходах за 2021 год. Если решение суда будет для вас положительным, у нас будет основание для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении», – отметил градоначальник.

Также в этот день Андрей Лузгин рассмотрел предложения по работе общественного транспорта, обращения по поводу подтопления ливневыми стоками на улице Среднекутузовской, предоставления земельного участка из аренды в собственность, расселения аварийного дома и другие вопросы.