В Пензе 21-летний молодой человек подозревается в хищении женской сумочки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе мероприятий, направленных на установление личности неизвестного, причастного к совершению хищения, сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 2000 года рождения.

Гражданин дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.