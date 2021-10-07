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Происшествия7 октября 2021 7:36

В Пензе 21-летний молодой человек подозревается в хищении женской сумочки

Пропажу сумочки, в которой находились 4500 рублей, женщина обнаружила у дома на проспекте Победы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе мероприятий, направленных на установление личности неизвестного, причастного к совершению хищения, сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 2000 года рождения.

Гражданин дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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